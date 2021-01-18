Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих в страну

Люди, прибывающие в страну из-за рубежа, должны самоизолироваться в течение 10 дней, а также предоставить справку, подтверждающую отрицательные результаты теста на коронавирус.

Карантин по прибытии в страну также распространяется и на британских подданных, возвращающихся из-за рубежа.

В соответствии с новыми правилами будут проводиться выборочные проверки, чтобы гарантировать соблюдение правил, отмечает телеканал.