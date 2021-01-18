18.01.2021, 11:44
Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих в страну
Власти Великобритании снова вводят обязательный карантин для прибывающих в страну в рамках мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона.
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