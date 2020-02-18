Вернувшаяся на родину эстонка: я долгое время притворялась, что жизнь на чужбине прекрасна. И однажды мне это надоело!

Кроме того, я не могу сказать, что при всех хороших условиях жизни в Лондоне, я не могла похвастаться наличием близких людей, на чью поддержку сама могла бы рассчитывать. Я скучала по своим друзьям в Эстонии, которые знали меня с самого детства и были в курсе всех моим душевных переживаний. В Лондоне у меня были лишь приятели, с которыми я общалась по работе или по необходимости, так как совсем не хотела остаться одной.

И в один прекрасный день меня все это достало. Вдруг я поняла, что уехала из Эстонии только по двум причинам. Во-первых, работа за границей казалась чем-то необыкновенным. Во-вторых, жизнь в другой стране предоставляла больше возможностей для карьерного роста. Но разве это самое главное в нашей жизни? Мне кажется, что нет…

Меня терзало чувство вины, что я “делала карьеру” в то самое время, когда часы отсчитывали последние дни земной жизни моей мамы. Тогда я не понимала это так ясно, как сейчас. И только теперь я понимаю, как много я потеряла, насколько это важнее, чем какой-то там иностранный опыт. Благодаря этому я ценю близких мне людей и очень ими дорожу.