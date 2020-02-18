18.02.2020, 15:00

Вернувшаяся на родину эстонка: я долгое время притворялась, что жизнь на чужбине прекрасна. И однажды мне это надоело!

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Вернувшаяся на родину эстонка: я долгое время притворялась, что жизнь на чужбине прекрасна. И однажды мне это надоело!
Foto: Argo Ingver

Совсем скоро Эстония будет отмечать День независимости. Одна из читательниц Naistekas рассказала свою историю, почему она больше не думает над переездом в другую страну, а любит Эстонию всей душой.

"Несколько лет я прожила за границей. Сначала я училась в Нидерландах, а потом перебралась в Лондон, где потом проработала много лет. Я не была официанткой в ресторане и не сидела с чужими детьми, как многие приезжие — у меня была хорошая офисная работа с достойной зарплатой. Благодаря этому я могла позволить себе снимать целую квартиру и не делить ее с кем-то другим в целях экономии. Я действительно очень хорошо устроилась.

И все бы ничего, если бы не одно “но”. Я скучала по дому. Все время! По злому стечению обстоятельств, как только я устроилась на работу в Лондоне, сильно заболела моя мама. Конечно, я знала с самого начала о смертельном диагнозе, очень переживала, постоянно была на связи с мамой по телефону, но… продолжала строить карьеру. К сожалению, в том же году мама скончалась. Я чувствовала себя виновной в том, что не смогла ее поддержать и хоть как-то облегчить ее уход из жизни.

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Кроме того, я не могу сказать, что при всех хороших условиях жизни в Лондоне, я не могла похвастаться наличием близких людей, на чью поддержку сама могла бы рассчитывать. Я скучала по своим друзьям в Эстонии, которые знали меня с самого детства и были в курсе всех моим душевных переживаний. В Лондоне у меня были лишь приятели, с которыми я общалась по работе или по необходимости, так как совсем не хотела остаться одной.

И в один прекрасный день меня все это достало. Вдруг я поняла, что уехала из Эстонии только по двум причинам. Во-первых, работа за границей казалась чем-то необыкновенным. Во-вторых, жизнь в другой стране предоставляла больше возможностей для карьерного роста. Но разве это самое главное в нашей жизни? Мне кажется, что нет…

Меня терзало чувство вины, что я “делала карьеру” в то самое время, когда часы отсчитывали последние дни земной жизни моей мамы. Тогда я не понимала это так ясно, как сейчас. И только теперь я понимаю, как много я потеряла, насколько это важнее, чем какой-то там иностранный опыт. Благодаря этому я ценю близких мне людей и очень ими дорожу.

Сейчас я понимаю, что это было чистое притворство — жизнь за границей вовсе не была прекрасной, как я многим тогда рассказывала. Я всегда с нетерпением ждала поездки в Эстонию. Я уже тогда осознавала, что это то место, куда я рвусь всей душой и где я по-настоящему дышу полной грудью.

Именно поэтому пару лет тому назад я вернулась в Эстонию. Нашла здесь работу, обустроила свой быт. Когда мне кто-то рассказывает, что где-то лучше живется, всегда отвечаю: “Ты не можешь этого утверждать со всей уверенностью до тех самых пор, пока сам этого не попробуешь. Но всегда помни, что эти годы, которые ты проведешь за границей, уже никогда нельзя будет вернуть”. Это так! Если у вас дома остаются пожилые родственники, дети, друзья, а вы уезжаете куда-то в поисках лучшей доли, вы не сможете провести с ними достаточно времени. И это очень важный момент — каждый должен решить перед отъездом, готов ли он на такую жертву".

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