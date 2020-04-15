Вернувшийся из Бангкока эстонец: уж лучше я буду на Сааремаа — там хоть свободы больше, чем в Таиланде

31-летний Кристо (имя изменено, настоящее имя редакции известно) находится в Таиланде с 7 января. Он много путешествовал по стране, останавливаясь в разных городах и регионах королевства. Сейчас он живет недалеко от аэропорта Бангкока, так как уже завтра его ждет самолет домой.

Если бы в Таиланде не ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса, Кристо, вероятно, остался бы здесь до конца апреля. Но так как в нынешней чрезвычайной ситуации в Таиланде не разрешено передвигаться между регионами, все достопримечательности и острова закрыты, мужчина решил, что ему лучше вернуться домой. Кристо считает, что в его загородном доме на Сааремаа свободы намного больше, чем сейчас в Таиланде.

“Одна из причин, почему я приехал на столь длительное время в Таиланд — это желание заняться парапланеризмом. Но из-за коронавируса, а также в результате произошедшего недавно несчастного случая со смертельным исходом, все воздушные виды спорта были немедленно запрещены, — рассказывает Кристо, объясняя, почему он решил раньше времени вернуться в Эстонию. — Кроме того, после 10 часов вечера действует комендантский час и на улицу выходить уже нельзя. Поэтому уж лучше я вернусь на Сааремаа. Там и свободы больше, и парапланеризмом разрешено заниматься”.