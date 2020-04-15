15.04.2020, 07:00

Вернувшийся из Бангкока эстонец: уж лучше я буду на Сааремаа — там хоть свободы больше, чем в Таиланде


Грете Пыллусте
EST
Tai saared
Foto: TAT

Количество заболевших в Таиланде продолжает расти с каждым днем, а самый большой остров страны ‒ Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения COVID-19. Как чувствуют себя эстонцы, живущие в Таиланде? Как относятся местные жители к туристам? Какие планы строят наши соотечественники на будущее?

31-летний Кристо (имя изменено, настоящее имя редакции известно) находится в Таиланде с 7 января. Он много путешествовал по стране, останавливаясь в разных городах и регионах королевства. Сейчас он живет недалеко от аэропорта Бангкока, так как уже завтра его ждет самолет домой.

Если бы в Таиланде не ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса, Кристо, вероятно, остался бы здесь до конца апреля. Но так как в нынешней чрезвычайной ситуации в Таиланде не разрешено передвигаться между регионами, все достопримечательности и острова закрыты, мужчина решил, что ему лучше вернуться домой. Кристо считает, что в его загородном доме на Сааремаа свободы намного больше, чем сейчас в Таиланде.

“Одна из причин, почему я приехал на столь длительное время в Таиланд — это желание заняться парапланеризмом. Но из-за коронавируса, а также в результате произошедшего недавно несчастного случая со смертельным исходом, все воздушные виды спорта были немедленно запрещены, — рассказывает Кристо, объясняя, почему он решил раньше времени вернуться в Эстонию. — Кроме того, после 10 часов вечера действует комендантский час и на улицу выходить уже нельзя. Поэтому уж лучше я вернусь на Сааремаа. Там и свободы больше, и парапланеризмом разрешено заниматься”.

Того факта, что Сааремаа является сейчас эпицентром коронавируса в Эстонии, Кристо не боится. “Для меня это обычный вирус, как каждый год”, — признается он. На самом большом эстонском острове мужчину ждут его родители и один из братьев. Кристо утверждает, что разразившийся из-за вспышки коронавируса кризис не сильно повлиял на его близких. “Многие с удивлением для себя обнаружили, что, оказывается, они постоянно живут на карантине. Особенно это касается пенсионеров”, — шутливо объясняет он.

Импровизируй, адаптируйся, побеждай!

В Таиланде от введенных ограничений пострадал не только туристический сектор, но и центры массажа, парикмахерские, всевозможные заведения, продающие алкогольные напитки. Кристо заметил, как представители тайского малого бизнеса выкручиваются в сложившихся обстоятельствах.

“Парикмахерские работают нелегально. Тебя стригут, а в это время жена парикмахера в окно следит, чтобы ненароком не нагрянули полицейские с проверкой”, — рассказывает Кристо. По его словам, точно также происходит и с ограничениями по продаже алкоголя — каждый выкручивается как может. “Исключения бывают в отелях. На двери холодильника я нашел записку, на которой было написано: “продавать нельзя, но можно взять в долг”.

Организация работы мест общественного питания скорректирована также, как и в Эстонии — еду можно покупать только навынос. Поэтому у доставщиков еды в Таиланде сейчас золотое время.

Однако, по мнению Кристо, повседневный темп жизни не изменился. “В дневное время в крупных мегаполисах (например, в Бангкоке) особо и не заметишь, что машин стало меньше. Перейти через дорогу также сложно, как и до введения чрезвычайного положения. Ночью, правда, разница чувствуется — везде тихо, спокойно и красиво”, — добавляет он.

Несмотря на то, что министр здравоохранения Таиланда назвал всех иностранных туристов переносчиками вируса, Кристо не почувствовал каких-то изменений в отношении к нему местных жителей.

“Я слышал, что, например, во Вьетнаме к европейским туристам было настолько плохое обращение, что многие из-за этого перебрались в Таиланд еще до полного закрытия границ. Тайцы очень дружелюбные люди”, — сказал Кристо.

На восточном побережье все спокойно

Ханна-Бритт Люмат (23 года) прилетела на тайский курорт Паттайя 12 марта — как раз в тот день, когда в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение.

“Мы были в аэропорту, когда пришла эта новость, — вспоминает Ханна-Бритт. — Я как раз из тех наивных людей, которые думали, что все не так плохо и ничего страшного в этом нет. Но оказалось, что коронавирус — большая мировая проблема!”

Однако она считает, что уехала из Эстонии вовремя. Иначе она бы осталась дома, где ничего не работает, никуда толком не сходить, нигде не отдохнуть, а долгожданное путешествие бы пропало и денег бы никто не вернул.

По первоначальному плану девушка должна была вернуться из Таиланда домой 31 марта, но потом ее рейс авиакомпании Turkish Airlines был перенесен на три недели. По информации на данный момент, Ханна-Бритт должна вернуться в Эстонию только 2 мая.

“Мы чувствуем себя здесь в безопасности”.

Ханна-Брит отмечает, что в Паттайе все спокойно. “Мы чувствуем себя здесь в безопасности, потому что все относятся к проблеме очень серьезно”.

Меры, которые приняты Тайским правительством в целях борьбы с коронавирусом следующие: нельзя выходить на улицу без медицинской маски, в любом месте нужно дезинфицировать руки, в общественных местах у всех измеряют температуру тела. Как рассказывает Ханна-Брит, если в жарком климате хотя бы на минуточку снять маску, чтоб сделать глоток свежего воздуха, то все окружающие посмотрят на тебя укоризненно. Кроме того, с 22:00 до 04:00 установлен комендантский час: действует строгий запрет на передвижение, а также запрещена продажа алкогольных напитков. Если кто-то осмелится нарушить эти правила, то ему грозит огромный штраф.

Но несмотря на все это, эстонская путешественника довольна жизнью в Паттайе. “Здесь все спокойно, на улице 35 градусов тепла и светит солнце. Если, к примеру, на Пхукете все пляжи огорожены и вход туда закрыт, то в Паттайе можно пройтись вдоль моря, загорать и наслаждаться местным климатом и природой. “На пляже в радиусе 100 метров никого нет, поэтому можно быть спокойно там находиться и не бояться подцепить вирус”, — описывает она свое нахождение на карантине в одном из самых знаменитых тайских курортов.

27 эстонцев по-прежнему нуждаются в помощи


Желание вернуться домой Министерству иностранных дел Эстонии выразили еще 2 гражданина нашей страны, находящиеся на данный момент в Таиланде.

Чисто граждан Эстонии, оказавшихся в ловушке в разных странах мира из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и отмены авиасообщения, к счастью, заметно уменьшилось: в помощи нуждаются 27 человек, находящихся в 16 странах мира. МИД Эстонии подтвердил, что занимается вопросом каждого из них в индивидуальном порядке.

135 граждан Эстонии уведомили МИД о своем временном пребывании за границей. Наши соотечественники, проживающие в других странах и не желающие возвращаться в Эстонию, не обязаны сообщать о себе в эстонский МИД. Но если гражданин Эстонии, находящийся за рубежом, нуждается в помощи или попал в беду в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, МИД советует ему связаться с ближайшим посольством Эстонии или позвонить по телефону горячей линии: +37253019999.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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