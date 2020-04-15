Вернувшийся из Бангкока эстонец: уж лучше я буду на Сааремаа — там хоть свободы больше, чем в Таиланде

Однако она считает, что уехала из Эстонии вовремя. Иначе она бы осталась дома, где ничего не работает, никуда толком не сходить, нигде не отдохнуть, а долгожданное путешествие бы пропало и денег бы никто не вернул.
По первоначальному плану девушка должна была вернуться из Таиланда домой 31 марта, но потом ее рейс авиакомпании Turkish Airlines был перенесен на три недели. По информации на данный момент, Ханна-Бритт должна вернуться в Эстонию только 2 мая.
“Мы чувствуем себя здесь в безопасности”.
Ханна-Брит отмечает, что в Паттайе все спокойно. “Мы чувствуем себя здесь в безопасности, потому что все относятся к проблеме очень серьезно”.
Меры, которые приняты Тайским правительством в целях борьбы с коронавирусом следующие: нельзя выходить на улицу без медицинской маски, в любом месте нужно дезинфицировать руки, в общественных местах у всех измеряют температуру тела. Как рассказывает Ханна-Брит, если в жарком климате хотя бы на минуточку снять маску, чтоб сделать глоток свежего воздуха, то все окружающие посмотрят на тебя укоризненно. Кроме того, с 22:00 до 04:00 установлен комендантский час: действует строгий запрет на передвижение, а также запрещена продажа алкогольных напитков. Если кто-то осмелится нарушить эти правила, то ему грозит огромный штраф.
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