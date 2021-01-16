Веселью – быть! Где в этом сезоне можно развлечься по-зимнему

Ни пандемия, ни отсутствие снега не оставят без праздничного настроения. Тем более что многие любимые зимние развлечения доступны и в этом году. Разумеется, соблюдать требования безопасности придется и здесь, но это не должно омрачить веселья.

Таллинн

* Каток на горке Харью

Открыт: 10.00–21.00

Цена: билет на час — 7 евро (со скидкой 5–6 евро), аренда коньков — 3 евро.

Каток находится под открытым небом, поэтому одеваться следует по погоде. Для маленьких детей можно арендовать вспомогательные рамы или специальную игрушку-сиденье для катания. Рядом с катком есть шкафчики, где можно оставить вещи. Лед на катке очищают несколько раз в день. Рядом с катком есть кафе.

Подробнее: www.uisupark.ee/ru/vanalinna-uisupark

* Каток в Нымме (Раудтеэ, 73)

Открыт: 10.00–21.00

Цена: билет на час — 5 евро, со скидкой — 3 евро. Аренда коньков — 3 евро.