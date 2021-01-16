Веселью – быть! Где в этом сезоне можно развлечься по-зимнему
Хотя в этом году все события в стране и мире проходят под тенью пандемии и запретов, праздника нам все же хочется. На дворе декабрь, рождественская ночь и новогодний салют уже не за горами. Погода пока не радует, но уж к этому нам точно не привыкать. Поэтому не стоит хандрить, лучше заняться приятными зимними забавами, которые можно найти в разных уголках страны.
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