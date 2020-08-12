ВИДЕО | Австралийские водопады потекли в обратном направлении
Шутка о том, что в Австралии люди ходят вверх ногами получила своеобразное продолжение — два водопада, расположенных на обрыве рядом с Тасмановым морем в австралийском штате Новый Южный Уэльс, “перевернулись” и начали течь не сверху вниз, а снизу вверх.
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