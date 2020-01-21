ВИДЕО: Австралию накрыли бури, ливни и крупный град размером с мяч для гольфа(1)
Столица Австралии Канберра, на протяжении долгого времени страдающая от дыма пожаров, столкнулась с очередной природной напастью — вчера город накрыли пылевые бури, ливень и крупный град размером с мяч для гольфа. Скорость ветра составляла 33 метра в секунду.
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