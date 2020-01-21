21.01.2020, 12:01

ВИДЕО: Австралию накрыли бури, ливни и крупный град размером с мяч для гольфа

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Столица Австралии Канберра, на протяжении долгого времени страдающая от дыма пожаров, столкнулась с очередной природной напастью — вчера город накрыли пылевые бури, ливень и крупный град размером с мяч для гольфа. Скорость ветра составляла 33 метра в секунду.

В результате разыгравшегося шторма были разбиты стекла сотней автомобилей, повалены десятки деревьев, повреждены жилые здания. Более тысячи домов осталось без электричества.

Служба спасения получила свыше 1750 вызовов, два человека нуждались в экстренной эвакуации.

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