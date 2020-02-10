ВИДЕО | Британцы шутят про ураган "Киара": летающие поезда, вздымающиеся водопады, крыши и тенты с вертикальным взлетом
Ураган "Киара", бушующий несколько дней в Европе, оставил в Великобритании без света около 150 тысяч домов, в стране отменяются авиарейсы, поезда, паромы. Закрыты некоторые дороги. Спасатели вызволяют водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. Есть несколько раненых.
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