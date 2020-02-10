ВИДЕО | Британцы шутят про ураган "Киара": летающие поезда, вздымающиеся водопады, крыши и тенты с вертикальным взлетом

NEWSru.com EST

Scanpix, PA By-line:Owen Humphreys

Ураган "Киара", бушующий несколько дней в Европе, оставил в Великобритании без света около 150 тысяч домов, в стране отменяются авиарейсы, поезда, паромы. Закрыты некоторые дороги. Спасатели вызволяют водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. Есть несколько раненых.