ВИДЕО | Британцы шутят про ураган "Киара": летающие поезда, вздымающиеся водопады, крыши и тенты с вертикальным взлетом
Ураган "Киара", бушующий несколько дней в Европе, оставил в Великобритании без света около 150 тысяч домов, в стране отменяются авиарейсы, поезда, паромы. Закрыты некоторые дороги. Спасатели вызволяют водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. Есть несколько раненых.
"Ложь": МИД Китая открыла невероятную правду о коронавирусе
Жена президента Франции: как выглядела в молодости Бриджит Макрон
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться