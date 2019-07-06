06.07.2019, 09:00

ВИДЕО DELFI: Газон на палубе и два бассейна. Вот на каком роскошном круизном лайнере приезжают в Таллинн иностранные туристы


Тийт Блаат
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Андрей Данило
Редактор
EST

В среду в Таллинн прибыл круизный лайнер премиум-класса Celebrity Reflection, и у журналистов Delfi появилась эксклюзивная возможность побывать на борту. Хотите заглянуть внутрь роскошного круизного лайнера? Смотрите видео!

Узнать больше о лайнере и ценах на билеты можно здесь!

Статья создана в сотрудничестве с BalticGSA. Узнайте больше о Celebrity Reflection и других круизах здесь!

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