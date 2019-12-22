ВИДЕО: Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга

На ролике видно, как корабль Carnival Legend приближается к судну Carnival Glory, а затем врезается в него и частично разрушает одну из его нижних палуб. На следующих кадрах Carnival Legend дает задний ход и отдаляется от Carnival Glory.

Автор ролика написал, что это единственное видео, которое он смог заснять и принес извинения за ненормативную лексику за кадром.

@CarnivalCruise #carnival #crash #cruise I have the only footage I know of, of the cruise ships crashing as it happened. Excuse the language, the loud explosion and the sudden realization of a ship inside of another ship was very startling lol. Carnival glory and carnival legend pic.twitter.com/PnhJwY0FGY — Ty Harris (@TyTurnt) 20 декабря 2019 г.