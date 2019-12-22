22.12.2019, 10:35

ВИДЕО: Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга

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ВИДЕО: Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга
SCanpix, Matthew Bruin via REUTERS By-line:Matthew Bruin

Два гигантских круизных лайнера компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту рядом с островом Косумель, Мексика.

На ролике видно, как корабль Carnival Legend приближается к судну Carnival Glory, а затем врезается в него и частично разрушает одну из его нижних палуб. На следующих кадрах Carnival Legend дает задний ход и отдаляется от Carnival Glory.

Автор ролика написал, что это единственное видео, которое он смог заснять и принес извинения за ненормативную лексику за кадром.

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