ВИДЕО | Экскурсия по каналам Венеции закончилась дракой из-за снятой туристом маски

Согласно информации местных СМИ, маска у туриста была. Однако тот снял ее на борту катера — и более того, высмеивал и команду, и пассажиров, которые просили его соблюдать правила, сообщает Tourprom.

В итоге на ближайшем причале его насильственно выпихнули из катера. Когда же турист снова попытался сесть на борт, пассажиры преградили ему путь, причем один из них неоднократно отталкивал его от лодки и лез в драку, которую пытались сдержать остальные пассажиры. В конце концов, турист остался на пристани.

Отметим, что в Италии за отсутствие маски положен серьезный штраф. В день выписывается до десяти подобных штрафов.