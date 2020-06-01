01.06.2020, 17:58
ВИДЕО | Финские туристы возвращаются в Эстонию: с какой целью едут в Таллинн и что думают об открытии границ
Сегодня, спустя 2,5 месяца, Эстония вновь открыла свои границы для путешественников из Финляндии. И теперь вместе с теми, кто уже имел право приезжать в Эстонию по работе, к нам начинают возвращаться и финские туристы. Кто-то приехал в Эстонию за покупками, а кто-то в гости к друзьям и знакомым.
Среди первых финских туристов, прибывших в Таллинн, была и Александра. “За время чрезвычайного положения я отменила три поездки. Правда, не в Эстонию, а в другие страны. Но я очень расстроилась из-за этого”, — рассказывает она. По ее словам, она очень рада открытию границ и считает это важным шагом к нормализации жизни. “Для бизнеса очень хорошо, что открываются границы и можно снова свободно путешествовать, ведь рестораны и магазины нуждаются в клиентах. Туристы смогут поддержать местные предприятия. Кроме того, многие работающие в Финляндии эстонцы застряли за границей и долгое время не могли вернуться домой”, — добавила Александра.
Еще один турист Оливер рассказал, что приехал в Таллинн в гости к знакомой. “Я очень долго ждал, когда же откроются границы. Я рад, что наконец-то это случилось. У вас здесь хорошо!“ — сказал он. В этот раз Оливер планирует пробыть в эстонской столице только один день, но обещает, что скоро вновь вернется в Таллинн.
Юха приехал в Таллинн со всей семьей, так как у детей начались школьные каникулы. “Нам пришлось отменить две поездки в Италию. Это наше первое путешествие с момента вспышки коронавируса”, — сказал он. Юха считает катастрофическим решение закрыть границы из-за коронавируса. По его словам, он не боится вируса и использует все профилактические меры, чтобы не заболеть. На вопрос, с какой целью Юха приехал в Таллинн, мужчина ответил: “Мы планируем купить мебель, походим по магазинам. А вечером уже поплывем домой”.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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