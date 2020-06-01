ВИДЕО | Финские туристы возвращаются в Эстонию: с какой целью едут в Таллинн и что думают об открытии границ

Среди первых финских туристов, прибывших в Таллинн, была и Александра. “За время чрезвычайного положения я отменила три поездки. Правда, не в Эстонию, а в другие страны. Но я очень расстроилась из-за этого”, — рассказывает она. По ее словам, она очень рада открытию границ и считает это важным шагом к нормализации жизни. “Для бизнеса очень хорошо, что открываются границы и можно снова свободно путешествовать, ведь рестораны и магазины нуждаются в клиентах. Туристы смогут поддержать местные предприятия. Кроме того, многие работающие в Финляндии эстонцы застряли за границей и долгое время не могли вернуться домой”, — добавила Александра.

Еще один турист Оливер рассказал, что приехал в Таллинн в гости к знакомой. “Я очень долго ждал, когда же откроются границы. Я рад, что наконец-то это случилось. У вас здесь хорошо!“ — сказал он. В этот раз Оливер планирует пробыть в эстонской столице только один день, но обещает, что скоро вновь вернется в Таллинн.