09.07.2020, 12:05

ВИДЕО | Город в Таиланде захватили обезьяны

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ВИДЕО | Город в Таиланде захватили обезьяны
Scanpix, MLADEN ANTONOV

Резвящиеся и вечно голодные обезьяны, выпрашивающие бананы у прохожих — одна из туристических изюминок древнего Лопбури в Таиланде.

Но из-за пандемии коронавируса в городе пока нет туристов, и животным пришлось перейти на более калорийную еду, вроде фастфуда. В результате у них появилось больше энергии, они стали быстрее размножаться и осваивать новые, брошенные людьми территории, пишет BBC.

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