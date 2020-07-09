ВИДЕО | Город в Таиланде захватили обезьяны

Но из-за пандемии коронавируса в городе пока нет туристов, и животным пришлось перейти на более калорийную еду, вроде фастфуда. В результате у них появилось больше энергии, они стали быстрее размножаться и осваивать новые, брошенные людьми территории, пишет BBC.

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