ВИДЕО | "Хорошо" покатались: Туристы застряли на аттракционе и провисели около часа вниз головой

Туристы застряли на аттракционе в парке развлечений в китайском городе Уси, пишет Daily Mail.

Из-за неисправности аттракцион перестал работать, кабинки с 20 туристами застряли на высоте. Отдыхающие около часа провели в положении вверх ногами. Причину неисправности сейчас устанавливают. Об инциденте стало известно в субботу, 5 сентября, когда кадры с застрявшими туристами опубликовали в китайских соцсетях.

По заявлению администрации парка развлечений, никто из посетителей не пострадал. Все аттракционы после случившегося закрыли, туристам вернули деньги.

Один из сотрудников парка заявил, что посторонний предмет — возможно, это была птица, — привел в действие предохранительный механизм аттракциона и остановил тележки.