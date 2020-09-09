ВИДЕО | "Хорошо" покатались: Туристы застряли на аттракционе и провисели около часа вниз головой
Все развлечения в парке после этого закрыли.
Все развлечения в парке после этого закрыли.
Туристы застряли на аттракционе в парке развлечений в китайском городе Уси, пишет Daily Mail.
Из-за неисправности аттракцион перестал работать, кабинки с 20 туристами застряли на высоте. Отдыхающие около часа провели в положении вверх ногами. Причину неисправности сейчас устанавливают. Об инциденте стало известно в субботу, 5 сентября, когда кадры с застрявшими туристами опубликовали в китайских соцсетях.
По заявлению администрации парка развлечений, никто из посетителей не пострадал. Все аттракционы после случившегося закрыли, туристам вернули деньги.
Один из сотрудников парка заявил, что посторонний предмет — возможно, это была птица, — привел в действие предохранительный механизм аттракциона и остановил тележки.
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