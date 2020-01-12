12.01.2020, 10:01

ВИДЕО: Хотели бы там жить? Toyota планирует построить город будущего, где будут деревянные дома, солнечные батареи и много парков


EST

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Toyota заявила, что построит технологичный и экологически чистый город будущего. Начать работы планируют в 2021 году, пишет портал 34travel.me.

Здания здесь сделают из дерева, а энергию станут добывать через солнечные батареи и водородные топливные элементы. Дома оснастят умной техникой и искусственным интеллектом.

По дорогам компания запустит полностью автономный транспорт с нулевыми выбросами. Улицы города разделят на три типа: для пешеходов, медленных и быстрых транспортных средств. На каждой — аллея из деревьев и кустарников.

В центре организуют площадь для общественных собраний и встреч. Первоначально здесь поселят 2000 человек: сотрудников Toyota с семьями, партнеров и ученых, которых будут привлекать к работе над проектом.

“Создание города с нуля, даже в таких небольших масштабах, — это уникальная возможность для разработки технологий будущего, включая цифровую операционную систему для городской инфраструктуры”, — рассказали в пресс-службе компании.

Woven City расположится у подножия горы Фудзи. Заниматься проектом будет датский архитектор Бьярке Ингелс.

Читайте также: