ВИДЕО | Идем в музей: виртуальная экскурсия по выставке “Коммунизм — это тюрьма” в Батарейной крепости

По словам научного сотрудника и куратора Эстонского института исторической памяти Мартина Адреллера, в Батарейной крепости удалось добиться самого лучшего в Эстонии симбиоза здания и экспозиции. Проходя по коридорам и камерам бывшей тюрьмы, большая часть трагических событий 20 века, затронувших Эстонию, становится понятной.

“Если посещение зарубежных мест культуры в этом году осложнено, то стоит зайти в местные музеи. Выставочную площадь в Батарейной крепости нельзя считать легким развлечением, но глубокое впечатление от посещения этого места могло бы стать частью опыта каждого жителя Эстонии и гостя страны. Это место вырывает нас из мира “за стеной” и ставит на место предшественников. К рассказу о судьбе Эстонии и других европейских стран в бурном 20 веке прилагаются различные интересные временные выставки, так что много нового будет там появляться вплоть до конца сезона в конце сентября”, — сказал Мартин Андреллер.