ВИДЕО | Идем в музей: виртуальная экскурсия по выставке “Коммунизм — это тюрьма” в Батарейной крепости(2)
В хорошо сохранившемся интерьере Батарейной тюрьмы посетители могут ознакомиться с почти двумя веками яркой истории. Экспозиция в этом году значительно обновлена, но основное внимание по-прежнему направлено на судьбы жертв коммунистических режимов на фоне исторических событий и опыт разных стран с коммунизмом. Выставка “Коммунизм — это тюрьма” открыта до конца сентября (вероятно, вновь она откроется только в мае 2021).
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