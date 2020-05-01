ВИДЕО | Из-за чрезвычайного положения паром Tallink стоит в порту уже больше месяца. Что там происходит?

“Если что-то случается в море, никто ж не доставит вертолетом ремонтников, технику или материалы. Поэтому у нас все есть. Ведь, как говорится, ремонт никогда не заканчивается. ”, — пояснил Урмас Куус.
Старший механик, как и многие, с нетерпением ждет окончания чрезвычайного положения. По его словам, его очень тянет море. “Мы сможем уйти в море уже через полчаса или час после получения разрешения”, — говорит он. К сожалению, в реальности это не так просто, так как потребуется, по меньшей мере, неделя для возобновления продажи билетов, объявлений в прессе о восстановлении паромного сообщения, сбора экипажа и укомплектования персоналом всех паромных магазинчиков и мест общепита.
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