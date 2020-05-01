01.05.2020, 13:00

ВИДЕО | Из-за чрезвычайного положения паром Tallink стоит в порту уже больше месяца. Что там происходит?

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ВИДЕО | Из-за чрезвычайного положения паром Tallink стоит в порту уже больше месяца. Что там происходит?
Foto: Sten Sang

Журналисты Delfi решили посмотреть, что происходит на пароме Tallink, когда в период чрезвычайного положения пассажирское паромное сообщение приостановлено, пишет Ärileht.

Перед тем, как подняться на борт парома Baltic Queen I, мы проходим через безлюдный терминал D Таллиннского порта. Несмотря на полное отсутствие пассажиров, здесь все равно проводится уборка, а за порядком следит охранник. В это же время как в самом здании терминала, так и на улице идут строительные работы, о чем свидетельствую рекламные плакаты Nordecon и Merko Ehitus.

На борту парома нас встречает старший механик Урмас Куус. Именно он и покажет нам, чем живет паром во время чрезвычайной ситуации. Ведь временное отсутствие паромного сообщения между странами вовсе не означает, что на пароме ничего не происходит. Как рассказывает Урмас, здесь постоянно нужно что-то делать, регулярно проходят всевозможные контроли и проверки, которые требуются после определенного времени эксплуатации или количества пройденных километров.

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На пароме все возможные расходы сведены к минимуму, но электричество все равно потребляется, так как работают вентиляция, освещение и водопроводные системы. "В нормальных условиях жизни, когда мы отправляемся в рейс, паром потребляет столько же энергии, как, например, весь город Валга. Но сейчас действует строгая экономия, поэтому все, что только можно, выключено"

Во время нашего визита сотрудники BLRT как раз обслуживают главный двигатель №. Проходит регулярная замена подшипников.

“Паром оснащен двигателями Wärtsilä, которые считаются лучшими в мире”, — добавляет Урмас Куус.

Сейчас на пароме работает более дюжины человек. Есть своя мастерская. Сотрудники парома самостоятельно обслуживают паровой котел. Кроме того, на пароме в разных местах установлены специальные шкафы, где хранятся все необходимые инструменты.

“Если что-то случается в море, никто ж не доставит вертолетом ремонтников, технику или материалы. Поэтому у нас все есть. Ведь, как говорится, ремонт никогда не заканчивается. ”, — пояснил Урмас Куус.

Старший механик, как и многие, с нетерпением ждет окончания чрезвычайного положения. По его словам, его очень тянет море. “Мы сможем уйти в море уже через полчаса или час после получения разрешения”, — говорит он. К сожалению, в реальности это не так просто, так как потребуется, по меньшей мере, неделя для возобновления продажи билетов, объявлений в прессе о восстановлении паромного сообщения, сбора экипажа и укомплектования персоналом всех паромных магазинчиков и мест общепита.

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