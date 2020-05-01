ВИДЕО | Из-за чрезвычайного положения паром Tallink стоит в порту уже больше месяца. Что там происходит?

Перед тем, как подняться на борт парома Baltic Queen I, мы проходим через безлюдный терминал D Таллиннского порта. Несмотря на полное отсутствие пассажиров, здесь все равно проводится уборка, а за порядком следит охранник. В это же время как в самом здании терминала, так и на улице идут строительные работы, о чем свидетельствую рекламные плакаты Nordecon и Merko Ehitus.

На борту парома нас встречает старший механик Урмас Куус. Именно он и покажет нам, чем живет паром во время чрезвычайной ситуации. Ведь временное отсутствие паромного сообщения между странами вовсе не означает, что на пароме ничего не происходит. Как рассказывает Урмас, здесь постоянно нужно что-то делать, регулярно проходят всевозможные контроли и проверки, которые требуются после определенного времени эксплуатации или количества пройденных километров.