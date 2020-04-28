ВИДЕО | Йога, отжимания и приседания: как в Индии борются с нарушителями карантина

В индийском штате Тамилнад блюстители порядка придумали новый способ проучить нарушителей режима “абсолютного” карантина — их закрыли в машине скорой помощи с якобы больным коронавирусом.

Видео с демонстрацией нового способа наказания за нарушение правоохранители выложили на официальной странице в соцсетях, чтобы объяснить гражданам, что будет, если они выйдут из дома без причины.

Режим абсолютной изоляции был продлен до 3 мая в пяти городах Тамилнада — Ченнаи, Коимбаторе, Мадураи, Салеме и Тирупуре. Там были введены особенно строгие правила. Людям запрещено выходить из дома без веской причины и появляться на улице при ее наличии можно только в определенное время.

Поэтому, когда полицейские, находившиеся на блокпосту в Тирупуре, увидели трех мужчин возле мотоцикла, при этом ни один из них не был в маске, они решили применить к ним жесткие санкции.