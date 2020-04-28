ВИДЕО | Йога, отжимания и приседания: как в Индии борются с нарушителями карантина

Ранее полиция индийского штата Уттаракханд на севере страны заставила 10 иностранцев, нарушивших введенный из-за коронавируса режим изоляции, 500 раз написать извинения на листке бумаги, передавала газета Indian Express.
“Эти иностранные граждане нарушили режим изоляции. Их предупредили и посоветовали оставаться в помещении. Каждому из них было приказано написать: “Я не следил за блокировкой, извините”, 500 раз на листах бумаги”, — подчеркнул полицейский Винод Шарма.
На фотографиях сидящие на берегу реки Ганга иностранные туристы пишут извинения под надзором полицейских. Как отмечает издание, нарушители режима изоляции родом из США, Австралии, Мексики и Израиля.
В другом в индийском городе Пуна, где находится Институт йоги Айенгара, правоохранители заставляют нарушителей заниматься этой практикой. По данным местного портала ANI, для горожан, которые вопреки запрету отправились на утреннюю прогулку, полиция придумала оздоровительное наказание.
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