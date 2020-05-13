13.05.2020, 15:30
ВИДЕО | Как в теплице: в Амстердаме изобрели безопасный способ посещения ресторанов
В Амстердаме появился необычный ресторан, где гости обедают в отдельных “теплицах” во время пандемии COVID-19.
В Амстердаме появился необычный ресторан, где гости обедают в отдельных “теплицах” во время пандемии COVID-19.
Ресторан в Амстердаме показал специальные “теплицы” для обеда в небольшой компании. Заведение планирует их использовать после завершения карантина и снятия ограничений, чтобы обезопасить своих посетителей.
Каждый столик на летней площадке ресторана находится внутри застекленного домика, похожего на теплицу. Судя по фото и видео, комфортная вместимость теплиц со столиками — два человека. На данный момент ресторан тестирует эту систему на друзьях и родственниках своих сотрудников.
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