29.05.2020, 09:02

ВИДЕО | "Когда в душе ты дельфин, а родился бегемотом": необычные кадры из зоопарка США


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За последние два месяца видео из зоопарка американского города Цинциннати посмотрело несколько миллионов человек по всему миру. Все дело в том, что бегемоты Фиона и ее мама Биби, видимо, так соскучились по посетителям, что устроили настоящее шоу в одном из бассейнов зоопарка.

Фиона появилась на свет зимой 2017 года в зоопарке Цинциннати. В отличие от своей спокойной мамы Биби, Фиона с самого рождения радует сотрудников зоосада своими необычными выходками, постоянно позируя перед камерой.

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