ВИДЕО | "Когда в душе ты дельфин, а родился бегемотом": необычные кадры из зоопарка США

Turist.ee EST

За последние два месяца видео из зоопарка американского города Цинциннати посмотрело несколько миллионов человек по всему миру. Все дело в том, что бегемоты Фиона и ее мама Биби, видимо, так соскучились по посетителям, что устроили настоящее шоу в одном из бассейнов зоопарка.