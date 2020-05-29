ВИДЕО | "Когда в душе ты дельфин, а родился бегемотом": необычные кадры из зоопарка США
За последние два месяца видео из зоопарка американского города Цинциннати посмотрело несколько миллионов человек по всему миру. Все дело в том, что бегемоты Фиона и ее мама Биби, видимо, так соскучились по посетителям, что устроили настоящее шоу в одном из бассейнов зоопарка.
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