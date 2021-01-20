ВИДЕО | На Бали не надевающих маску туристов заставляют отжиматься

Тех, кто отказывается носить медицинскую маску, заставляют отжиматься 25 раз. Некоторые туристы пытаются уклониться от физических упражнений, ссылаясь на повреждения, но балийские стражи порядка остаются непреклонными.

По словам И Густи Керты Сурьянегары, начальника службы охраны правопорядка Бадунга, 80 % нарушителей — гости из-за рубежа. В местных СМИ их называют “непослушными буле”, сообщает портал Тонкости Туризма. Слово “буле” обозначает иностранца, преимущественно европеоидной расы.

Официальное наказание за несоблюдение протоколов безопасности на Бали — штраф. Однако применятся оно редко, — только в тех случаях, когда иностранец дерзит и оказывает сопротивление, объясняет Сурьянегара. Если турист сожалеет о содеянном или у него есть с собой маска, его ожидают отжимания. Иногда в качестве наказания полицейские могут заставить нарушителей подметать улицы.