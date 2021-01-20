ВИДЕО | На Бали не надевающих маску туристов заставляют отжиматься
Полиция Бали придумала необычное наказание для туристов, не использующих средства индивидуальной защиты.
Полиция Бали придумала необычное наказание для туристов, не использующих средства индивидуальной защиты.
Тех, кто отказывается носить медицинскую маску, заставляют отжиматься 25 раз. Некоторые туристы пытаются уклониться от физических упражнений, ссылаясь на повреждения, но балийские стражи порядка остаются непреклонными.
По словам И Густи Керты Сурьянегары, начальника службы охраны правопорядка Бадунга, 80 % нарушителей — гости из-за рубежа. В местных СМИ их называют “непослушными буле”, сообщает портал Тонкости Туризма. Слово “буле” обозначает иностранца, преимущественно европеоидной расы.
Официальное наказание за несоблюдение протоколов безопасности на Бали — штраф. Однако применятся оно редко, — только в тех случаях, когда иностранец дерзит и оказывает сопротивление, объясняет Сурьянегара. Если турист сожалеет о содеянном или у него есть с собой маска, его ожидают отжимания. Иногда в качестве наказания полицейские могут заставить нарушителей подметать улицы.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
В Турции убили Лоту Гули
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу