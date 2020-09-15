ВИДЕО | На дне Балтийского моря нашли неповрежденный корабль XVII века

Корабль, образец голландского флейта, находится на глубине 85 м в устье Финского залива, в самых восточных водах Балтийского моря. Обследование показало, что корпус сохранился почти целиком, не считая легких повреждений от рыболовных сетей. Такая отличная сохранность корабля обусловлена химическим составом воды в Балтике, ее солёностью и температурой. Если бы судно затонуло в более теплых водах, его бы достаточно быстро уничтожили микроорганизмы.

По словам дайверов, трюмы корабля наполнены грузом. В те времена суда такого типа часто перевозили провизию и товары. Их конструкция предполагала максимальное увеличение грузоподъемности, а усовершенствованные системы такелажа позволяли справляться с управлением даже небольшой команде.

Ученые отметили, что, хотя в свое время суда типо голландский флейт были очень популярны и востребованы, до наших дней сохранились единицы. Поэтому находка на дне моря особенно важна для науки.