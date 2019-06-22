ВИДЕО: На Гавайях разбился самолет. Погибли все пассажиры

Крушение произошло возле аэропорта Dillingham Airfield. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Причины аварии пока не сообщаются.

В 2016 году самолет с любителями парашютного спорта разбился в окрестностях аэропорта Порт Аллен в департаменте Кауаи. Тогда погибли пять человек.