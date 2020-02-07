ВИДЕО | На круизном лайнере в Японии коронавирус диагностировали еще у 41 пассажира

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого лайнер поставили на 14-дневный карантин. Через два дня заболевание подтвердилось еще у 10 человек. И вот сегодня коронавирус был выявлен еще у 41 пассажира.

Среди 61 зараженных — 28 граждане Японии, 11 — США, 7 — Австралии, 7 — Канады, 3 — Китая, а также по одному гражданину Аргентины, Великобритании, Тайваня, Филиппин и Новой Зеландии. Среди членов экипажа зараженных нет.

Всего на борту — 2666 пассажиров и около 1 тысячи членов экипажа.

Один из пассажиров круизного лайнера Дэвид Абель из Великобритании, находящийся на борту Diamond Princess, написал на своей странице в социально сети Facebook: