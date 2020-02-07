ВИДЕО | На круизном лайнере в Японии коронавирус диагностировали еще у 41 пассажира
Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии, коронавирус подтвердили еще у 41 человека.
Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине около порта Йокогама в Японии, коронавирус подтвердили еще у 41 человека.
Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у сошедшего с лайнера 80-летнего пассажира диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого лайнер поставили на 14-дневный карантин. Через два дня заболевание подтвердилось еще у 10 человек. И вот сегодня коронавирус был выявлен еще у 41 пассажира.
Среди 61 зараженных — 28 граждане Японии, 11 — США, 7 — Австралии, 7 — Канады, 3 — Китая, а также по одному гражданину Аргентины, Великобритании, Тайваня, Филиппин и Новой Зеландии. Среди членов экипажа зараженных нет.
Всего на борту — 2666 пассажиров и около 1 тысячи членов экипажа.
Один из пассажиров круизного лайнера Дэвид Абель из Великобритании, находящийся на борту Diamond Princess, написал на своей странице в социально сети Facebook:
“Мы должны постоянно измерять свою температуру, и если вдруг она хоть чуть-чуть выше нормы, надо сразу же обратиться к врачам. Капитан разрешил выходить на открытую палубу только тем пассажирам, кто бронировал круиз в маленьких внутренних каютах без окон и оказался практически запертым в помещениях без свежего воздуха и естественного света. Но тогда всем надо в обязательном порядке носить медицинские маски. Можно прогуляться по палубе, подышать воздухом, но нельзя приближаться к другим пассажирам и собираться группами. Никакой уборки в каютах, ни какого комфорта, который был в круизе, теперь нет. Все сами убираются и поддерживают чистоту в каютах. Постирать одежду в стиральных машинах возможности нет, только самостоятельно в раковине теми средствами, которые остались в каютах. В первый день были также проблемы с питанием, но их, к счастью, устранили”.
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