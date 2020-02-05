ВИДЕО | На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразились 10 человек

Круизный лайнер “Даймонд принцесс” вышел из Йокогамы 20 января, прошел по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и в понедельник вернулся обратно. К этому времени несколько человек начали жаловаться на недомогание, и власти решили обследовать всех, кто находится на борту.

Как сообщило в среду министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 10 человек медики выявили пневмонию, вызванную новым коронавирусом. По версии властей, они могли заразиться от пассажира из Гонконга.

По данным компании-перевозчика, 80-летний мужчина, прилетевший в Японию на самолете, находился на борту “Даймонд принцесс” с 20-го по 25 января. Когда он уже был в Гонконге, у него обнаружили коронавирус.

Власти сообщают, что всех пассажиров лайнера, у которых выявили вирус, госпитализировали в больницу в префектуре Канагава, сообщает BBC.