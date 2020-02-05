ВИДЕО | На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразились 10 человек

На круизном лайнере в Японии выявили 10 пассажиров с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. По решению властей судно, на борту которого находятся почти четыре тысячи человек, будет две недели стоять на карантине в прибрежной акватории Йокогамы, сообщает BBC.
Круизный лайнер “Даймонд принцесс” вышел из Йокогамы 20 января, прошел по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и в понедельник вернулся обратно. К этому времени несколько человек начали жаловаться на недомогание, и власти решили обследовать всех, кто находится на борту.
Как сообщило в среду министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 10 человек медики выявили пневмонию, вызванную новым коронавирусом. По версии властей, они могли заразиться от пассажира из Гонконга.
По данным компании-перевозчика, 80-летний мужчина, прилетевший в Японию на самолете, находился на борту “Даймонд принцесс” с 20-го по 25 января. Когда он уже был в Гонконге, у него обнаружили коронавирус.
Власти сообщают, что всех пассажиров лайнера, у которых выявили вирус, госпитализировали в больницу в префектуре Канагава, сообщает BBC.
Оператор лайнера “Даймонд принцесс” сообщает на своем сайте, что с подтвержденным диагнозом были госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа).
По данным японского телеканала NHK, четверым заболевшим от 50 до 60 лет, еще четверым от 60 до 70, одному — больше 70 и еще одному — за 80. Никто из них не находится в тяжелом состоянии, утверждает телеканал.
Всего, по данным круизной компании, на борту “Даймонд принцесс” находились 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Около половины из них — граждане Японии, но также на лайнере присутствуют граждане еще 56 стран.
Ранее в Японии уже было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. При этом 17 человек, у которых обнаружили инфекцию, посещали китайский город Ухань, где началась эпидемия.
По состоянию на утро 5 февраля в Китае выявлено 24363 случая заражения 2019-nCoV, 490 человек умерли, еще 23260 человек находятся под подозрением на наличие вируса.
30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает BBC.
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