ВИДЕО | На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразились 10 человек

Оператор лайнера “Даймонд принцесс” сообщает на своем сайте, что с подтвержденным диагнозом были госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа).
По данным японского телеканала NHK, четверым заболевшим от 50 до 60 лет, еще четверым от 60 до 70, одному — больше 70 и еще одному — за 80. Никто из них не находится в тяжелом состоянии, утверждает телеканал.
Всего, по данным круизной компании, на борту “Даймонд принцесс” находились 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Около половины из них — граждане Японии, но также на лайнере присутствуют граждане еще 56 стран.
Ранее в Японии уже было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. При этом 17 человек, у которых обнаружили инфекцию, посещали китайский город Ухань, где началась эпидемия.
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