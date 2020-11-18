ВИДЕО | На туристический пляж на Канарских островах обрушилась скала
На острове Гомера (Канарские острова) обрушилась скала. Каменные обломки упали на туристический пляж Аргага.
На острове Гомера (Канарские острова) обрушилась скала. Каменные обломки упали на туристический пляж Аргага.
Пляж в это время был закрыт для отдыхающих, люди находились в нескольких десятках метров от места происшествия. Обрушение вызвало огромное облако пыли, которое было видно издалека.
На место выехали спасательные службы с поисковыми собаками. Во время обследования территории пострадавших не нашли.
Пляж Аргага закрыт, власти опасаются, что могут произойти новые обрушения.
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