ВИДЕО | На туристический пляж на Канарских островах обрушилась скала

Пляж в это время был закрыт для отдыхающих, люди находились в нескольких десятках метров от места происшествия. Обрушение вызвало огромное облако пыли, которое было видно издалека.

На место выехали спасательные службы с поисковыми собаками. Во время обследования территории пострадавших не нашли.

Пляж Аргага закрыт, власти опасаются, что могут произойти новые обрушения.

Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020