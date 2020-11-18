18.11.2020, 10:30

ВИДЕО | На туристический пляж на Канарских островах обрушилась скала


EST
ВИДЕО | На туристический пляж на Канарских островах обрушилась скала
ekraani kuvatõmmis, Twitter Ángel Víctor Torres @avtorresp

На острове Гомера (Канарские острова) обрушилась скала. Каменные обломки упали на туристический пляж Аргага.

Пляж в это время был закрыт для отдыхающих, люди находились в нескольких десятках метров от места происшествия. Обрушение вызвало огромное облако пыли, которое было видно издалека.

На место выехали спасательные службы с поисковыми собаками. Во время обследования территории пострадавших не нашли.

Пляж Аргага закрыт, власти опасаются, что могут произойти новые обрушения.

Читайте также: