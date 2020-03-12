ВИДЕО | На знаменитой фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

Посетитель музея Ватикана нашел нацарапанную надпись “Лена Тамара Винница” и выложил соответствующее видео в группу Italy for me (“Италия для меня”) в Facebook.

Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза “Лена Тамара Винница” выглядит наиболее свежей.

Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее, однако автор предложил им прийти во дворец и убедиться в наличии надписи. Один из интернет-пользователей заявил, что надпись на фреске была еще в 2015 году, и опубликовал фото с этим же автографом.

Screenshot - Facebook, Italyforus

Рафаэль Санти расписывал фресками кабинет папы в 1509-1511 годах. Фреска с “автографом современников” называется “Афинская школа” и считается величайшим творением той эпохи. На ней изображены первые философы и ученые человечества: Пифагор, Сократ, Диоген, Евклид, Аристотель и Платон. Всего фресок четыре: “Афинская школа”, “Диспут”, “Парнас” и “Мудрость, умеренность и сила”.