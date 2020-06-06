ВИДЕО | Ничего необычного: просто 22 плюшевых медведя катаются на американских горках

В нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя прокатились на американских горках. Вагончики с медведями разогнали до 92 километров в час. Саму поездку работники парка сняли на камеру. Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили — их лапы двигались при резких поворотах. Судя по мордочкам, аттракцион им понравился.

Источник: Meduza