06.06.2020, 12:00
ВИДЕО | Ничего необычного: просто 22 плюшевых медведя катаются на американских горках
Что делать работникам, если из-за пандемии лунапарк закрыт вот уже несколько месяцев?
Что делать работникам, если из-за пандемии лунапарк закрыт вот уже несколько месяцев?
В нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя прокатились на американских горках. Вагончики с медведями разогнали до 92 километров в час. Саму поездку работники парка сняли на камеру. Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили — их лапы двигались при резких поворотах. Судя по мордочкам, аттракцион им понравился.
Источник: Meduza
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