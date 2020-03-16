ВИДЕО | Отправленные на карантин жители европейских стран поют песни с балконов

Пример Италии, когда запертые в карантине люди вышли на балконы и стали развлекать друг друга игрой на музыкальных инструментах и пением, подхватили жители других стран. Теперь с балконов поют не только итальянцы, но и испанцы, австрийцы и датчане.
Так, например, в одном из районов Копенгагена был снят следующий видеоклип:
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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