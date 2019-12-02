02.12.2019, 12:02
ВИДЕО: Питер без виз и без цензуры. Приключения литовского журналиста в культурной столице России(39)
Известный литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас побывал в Санкт-Петербурге, где написал ряд статей. Материалы уже вызвали недовольство российского МИДа. Сейчас Ориюс выпустил видеорепортаж, где вновь показал жизнь Питера без прикрас. Журналист пообщался с пенсионерами, застал антинаркотический рейд полиции и побывал в самом опасном месте Петербурга — на улице Думской с ее ночными клубами.
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв
Знакомый Соколова рассказал о смерти его первой жены
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки