02.12.2019, 12:02
ВИДЕО: Питер без виз и без цензуры. Приключения литовского журналиста в культурной столице России(23)
Известный литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас побывал в Санкт-Петербурге, где написал ряд статей. Материалы уже вызвали недовольство российского МИДа. Сейчас Ориюс выпустил видеорепортаж, где вновь показал жизнь Питера без прикрас. Журналист пообщался с пенсионерами, застал антинаркотический рейд полиции и побывал в самом опасном месте Петербурга — на улице Думской с ее ночными клубами.
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