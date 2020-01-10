10.01.2020, 10:01
ВИДЕО | Потоп в Хайфе: дороги превратились в реки, движение транспорта остановлено. Местные жители катаются по затопленным улицам на водных лыжах
На север Израиля обрушилась непогода: шквалистый ветер и проливной дождь парализовали движение на дорогах, в результате чего местная полиция была вынуждена закрыть часть улиц в Хайфе. Многие школы и детские зады закрыты, жителей просят быть особенно внимательными на улицах.
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