ВИДЕО | Потоп в Хайфе: дороги превратились в реки, движение транспорта остановлено. Местные жители катаются по затопленным улицам на водных лыжах

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Scanpix, CHINE NOUVELLE/SIPA

На север Израиля обрушилась непогода: шквалистый ветер и проливной дождь парализовали движение на дорогах, в результате чего местная полиция была вынуждена закрыть часть улиц в Хайфе. Многие школы и детские зады закрыты, жителей просят быть особенно внимательными на улицах.