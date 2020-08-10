10.08.2020, 11:00

ВИДЕО | Потрясающее зрелище: в Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под арию из оперы "Кармен"


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ВИДЕО | Потрясающее зрелище: в Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под арию из оперы "Кармен"
Scanpix, AFP

В ночь с субботы на воскресенье многим жителям города на Неве было не до сна. Более тысячи зрителей пришли на открытие фестиваля “Опера — всем”. Места занимали задолго до начала представления. Одни на берегу, другие — на воде. И все ради того, чтобы посмотреть, как будут разводить знаменитый Дворцовый мост под звуки всемирно известной оперы “Кармен”.

Таким необычным образом в Санкт-Петербурге в очередной раз открыли международный фестиваль “Опера — всем”. Дворцовый мост окрасился в красный цвет, напоминающий бархатный занавес знаменитых оперных театров мира, и “запел” голосом несравненной Елены Образцовой.

Для того, чтобы выбрать музыкальную композицию для открытия фестиваля, в социальных сетях провели специальное голосование, в котором участие приняли 20 000 человек. Среди претендентов были легендарные арии из опер “Риголетто”, “Евгений Онегин”, “Князь Игорь”, “Турандот” и “Сказка о царе Салтане”. Но победу одержала ария “Любовь — мятежная птица” из оперы Бизе “Кармен”.

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Фестиваль “Опера-всем” пройдет с 8 по 22 августа. Площадками проведения станут Соборная площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, площадь Растрелли перед Смольным собором и парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе.

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