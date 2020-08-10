ВИДЕО | Потрясающее зрелище: в Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под арию из оперы "Кармен"

Таким необычным образом в Санкт-Петербурге в очередной раз открыли международный фестиваль “Опера — всем”. Дворцовый мост окрасился в красный цвет, напоминающий бархатный занавес знаменитых оперных театров мира, и “запел” голосом несравненной Елены Образцовой.

Для того, чтобы выбрать музыкальную композицию для открытия фестиваля, в социальных сетях провели специальное голосование, в котором участие приняли 20 000 человек. Среди претендентов были легендарные арии из опер “Риголетто”, “Евгений Онегин”, “Князь Игорь”, “Турандот” и “Сказка о царе Салтане”. Но победу одержала ария “Любовь — мятежная птица” из оперы Бизе “Кармен”.

Фестиваль “Опера-всем” пройдет с 8 по 22 августа. Площадками проведения станут Соборная площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, площадь Растрелли перед Смольным собором и парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе.