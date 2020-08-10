ВИДЕО | Потрясающее зрелище: в Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под арию из оперы "Кармен"
В ночь с субботы на воскресенье многим жителям города на Неве было не до сна. Более тысячи зрителей пришли на открытие фестиваля “Опера — всем”. Места занимали задолго до начала представления. Одни на берегу, другие — на воде. И все ради того, чтобы посмотреть, как будут разводить знаменитый Дворцовый мост под звуки всемирно известной оперы “Кармен”.
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