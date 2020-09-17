17.09.2020, 16:52

ВИДЕО | Правительство рассматривает возможность смягчения ограничений на полеты

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Ограничения, согласованные для свободного передвижения по странам Балтии, себя изжили. Латвия и Литва уже ослабили большинство ограничений на полеты. Эстонские министры считают, что теперь настала очередь Эстонии.

На данный момент ограничения на полеты распространяются на те страны, где уровень заражения выше 25 случаев на 100 000 человек. На данный момент, по данным сайта Министерства экономики и коммуникаций, этому критерию не соответствуют 22 страны (включая Великобританию). Однако правительство сделало исключение для шести городов: Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявили, что основание для действия данных ограничений на авиасообщение уже устарело и его надо пересмотреть.

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Как сказал Таави Аас, ограничения были введены с целью создания единого балтийского коридора для путешествий и, следовательно, согласования общих правил передвижения. “Сегодня ситуация определенно изменилась”, — сказал министр экономики. По его словам, так называемого балтийского пузыря больше не существует, поэтому правительство продолжит обсуждение вопроса авиасообщения, исходя из позиции Эстонии. Латвия и Литва в значительной степени уже отказались от прежних ограничений на полеты.

“Я считаю правильным обсудить действующие ограничения на полеты, а затем решить, стоит ли их вообще применять, и если да, то на каких условиях”, — прокомментировал Аас.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, было бы разумно восстановить балтийский пузырь, частью которого будут единые ограничения на полеты.

Кроме того, Урмас Рейнсалу считает важным понять, какие дополнительные меры надо принять в отношении стран с высоким уровнем заражения. По его мнению, следует также позаботиться о том, чтобы, вводя чрезмерные ограничения в регионе, Эстония сама не оказалась изолированной от остального мира.

“Я думаю, что ограничения на полеты — это одно”, — сказал Рейнсалу. “ Весной мы договорились с Латвией и Литвой о введении единых ограничений. Но на данный момент Литва уже в значительной степени отказалась от них. Также поступила и Латвия в отношении стран Европейского союза, исходя из среднего европейского уровення заболеваемости — около 90-100. У нас же осталось 25. У всех своя модель. Можно согласовать общую модель и поднять разрешенный порог заболеваемости”, — прокомментировал он.

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