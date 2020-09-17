ВИДЕО | Правительство рассматривает возможность смягчения ограничений на полеты

“Я считаю правильным обсудить действующие ограничения на полеты, а затем решить, стоит ли их вообще применять, и если да, то на каких условиях”, — прокомментировал Аас.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, было бы разумно восстановить балтийский пузырь, частью которого будут единые ограничения на полеты.
Кроме того, Урмас Рейнсалу считает важным понять, какие дополнительные меры надо принять в отношении стран с высоким уровнем заражения. По его мнению, следует также позаботиться о том, чтобы, вводя чрезмерные ограничения в регионе, Эстония сама не оказалась изолированной от остального мира.
“Я думаю, что ограничения на полеты — это одно”, — сказал Рейнсалу. “ Весной мы договорились с Латвией и Литвой о введении единых ограничений. Но на данный момент Литва уже в значительной степени отказалась от них. Также поступила и Латвия в отношении стран Европейского союза, исходя из среднего европейского уровення заболеваемости — около 90-100. У нас же осталось 25. У всех своя модель. Можно согласовать общую модель и поднять разрешенный порог заболеваемости”, — прокомментировал он.
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