ВИДЕО | Правительство рассматривает возможность смягчения ограничений на полеты

На данный момент ограничения на полеты распространяются на те страны, где уровень заражения выше 25 случаев на 100 000 человек. На данный момент, по данным сайта Министерства экономики и коммуникаций, этому критерию не соответствуют 22 страны (включая Великобританию). Однако правительство сделало исключение для шести городов: Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона.

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявили, что основание для действия данных ограничений на авиасообщение уже устарело и его надо пересмотреть.

Как сказал Таави Аас, ограничения были введены с целью создания единого балтийского коридора для путешествий и, следовательно, согласования общих правил передвижения. “Сегодня ситуация определенно изменилась”, — сказал министр экономики. По его словам, так называемого балтийского пузыря больше не существует, поэтому правительство продолжит обсуждение вопроса авиасообщения, исходя из позиции Эстонии. Латвия и Литва в значительной степени уже отказались от прежних ограничений на полеты.