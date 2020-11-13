ВИДЕО | Путешествие в прошлое: снежная зима и жаркое лето в Таллинне 1938 года

Turist.ee EST

ekraani kuvatõmmis, Peeter Viljamaa

Дух захватывает, когда смотришь старые кадры. Вот Старый город — он почти совсем не изменился, а вот какой-то мужчина катается на лыжах в Кадриорге. Так много деревьев в центре, так много деревянных домов и нет даже намека на небоскребы. Благодаря кинооператорам можно посмотреть, как выглядел наш Таллинн в далеком 1938 году!